Профильные издания в последнее время регулярно радовали публику фотографиями прототипов тягачей Tesla Semi, которые перемещались на полуприцепах в качестве груза по территории США. Илон Маск (Elon Musk) обещал начать поставки первых серийных грузовиков до конца текущего года, но на широкую доступность призывал рассчитывать не ранее следующего года. Принято считать, что основным фактором, не дающим наладить массовый выпуск Tesla Semi в сжатые сроки, является отсутствие тяговых аккумуляторов типоразмера 4680, выпуск которых в ограниченных количествах компания осваивает в Калифорнии.

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По всей видимости, опубликованное на этой неделе в Twitter видео было снято как раз на испытательном треке предприятия Tesla во Фремонте. Избегающие замедления этого ресурса соотечественники смогут не только увидеть, как грузовик проносится мимо оператора, но и услышать характерный гул электродвигателей. Их у этой машины должно быть четыре, они устанавливаются на двух задних осях.

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Источник изображения: Electrek

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Напомним, что Tesla Semi должен оснащаться тяговой батарей ёмкостью 500 кВт·ч, которая в базовой версии позволит проезжать до 480 км без подзарядки с 36 тоннами груза, и разгоняться до 100 км/ч с ними же примерно за двадцать секунд. Базовая версия грузовика оценивается в $150 000, но на уровне эксплуатационных расходов Tesla Semi должен оказаться выгоднее дизельного тягача.