Рассуждая о дефиците разного рода компонентов, их производители любят говорить о вероятности нормализации ситуации через полгода, но тайваньский ресурс DigiTimes в случае с видеокартами семейства GeForce RTX 30 призывает не связывать особых надежд с третьим кварталом текущего года.

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Источник изображения: VideoCardz

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Об этом источнику говорят сами производители видеокарт, поэтому прогноз можно условно считать достоверным. Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на минувших мероприятиях для инвесторов воздерживалась от долгосрочных прогнозов, но признавала, что до конца апреля ситуация с доступностью видеокарт вряд ли кардинальным образом изменится. Именно в апреле в календаре NVIDIA завершается очередной фискальный квартал, поэтому руководство компании привязывается к этой вехе в своих прогнозах.