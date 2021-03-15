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Индия может запретить майнинг и оборот криптовалют на законодательном уровне

У инвесторов будет полгода на выход из криптовалютных активов.
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Как отмечает Reuters со ссылкой на собственные источники, индийские законодатели готовы выступить с инициативой запрета оборота криптовалют и их добычи на территории страны. После вступления закона в силу участникам рынка будет дано шесть месяцев на избавление от имеющейся криптовалюты, а майнинг будет запрещён полностью.

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Источник изображения: Pinterest

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При этом власти Индии рассматривают возможность выпуска официальной государственной криптовалюты, да и другие аспекты использования блокчейн-технологий не сбрасываются со счетов. Примечательно, что на активности индийских инвесторов слухи о грядущем запрете пока особо не сказываются – криптовалютные биржи привлекают новых клиентов десятками тысяч в месяц. В 2018 году местным банкам уже запретили осуществлять операции с криптовалютой, но весной 2020 года запрет был отменён, после чего частные инвесторы стали активнее покупать криптовалюту. Похоже, теперь вектор государственной политики в этой сфере снова развернётся.

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финансы майнинг криптовалюты индия
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SerGee
10:00
хоть одна страна лишена массового сумашествия..
Индия может запретить майнинг и оборот криптовалют на законодательном уровне
FELSHER
10:00
Похоже в этот раз даже эксель не понял чего хочет дятел.
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
smaximaa
09:58
у тебя же зен 3, на голой жопе значит сидишь?)
Core i7-11700 почти не отстал от Ryzen 7 5800X в бенчмарках и показал свои возможности в играх
pOdOnOg
09:55
Давно пора.
Индия может запретить майнинг и оборот криптовалют на законодательном уровне
xenomorph1024
09:50
т.к. штеуд заинтересован в продажах процессоров и компов, есть шанс что они майнинг на своих будущих видяхах зарубят. на косоглазое семейство уже надежды нет )
Intel ощутимо сбросила цены на процессоры в РФ – игровые модели со скидами до 4000 рублей
poljot
09:49
У сайта и Ситилинка один собственник.
GeForce RTX 3060 ощутимо подешевела в РФ – цена геймерской видеокарты опустилась до 18 000 рублей
Denis Mironov
09:47
Так уже 6 лет почти пишут, а в итоге всё прекрасно окупается и копается по сей день xD
Несмотря на подорожание Эфира до 1900 долларов доходы майнеров снижаются
oldschoolgamer
09:43
Пора уже привыкнуть, что ПК стала не игровой платформой и вместе с видюшками лавочки вроде Steam и Epic store со всеми игрульками пора прикрывать.
Дефицит видеокарт серии GeForce RTX 30 вряд ли будет побеждён в третьем квартале
omoikane
09:42
нет обычно в них дизельного генератора. Там обычно питание от акб, заряжается в пути от авто. Холодосы (газ или акум) + трума газ или дизель.
Илон Маск заявил, что Cybertruck может обеспечить энергией дом на колёсах
Юрий Канискин
09:40
Да куй с этими процаци, если видюху не купишь.Куль от них толку)))Будут они и дальше дешеветь, потому-то их не кто не покупает. Всё на видюхи копят или перешли на плойки.
Intel ощутимо сбросила цены на процессоры в РФ – игровые модели со скидами до 4000 рублей
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