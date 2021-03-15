Как отмечает Reuters со ссылкой на собственные источники, индийские законодатели готовы выступить с инициативой запрета оборота криптовалют и их добычи на территории страны. После вступления закона в силу участникам рынка будет дано шесть месяцев на избавление от имеющейся криптовалюты, а майнинг будет запрещён полностью.

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При этом власти Индии рассматривают возможность выпуска официальной государственной криптовалюты, да и другие аспекты использования блокчейн-технологий не сбрасываются со счетов. Примечательно, что на активности индийских инвесторов слухи о грядущем запрете пока особо не сказываются – криптовалютные биржи привлекают новых клиентов десятками тысяч в месяц. В 2018 году местным банкам уже запретили осуществлять операции с криптовалютой, но весной 2020 года запрет был отменён, после чего частные инвесторы стали активнее покупать криптовалюту. Похоже, теперь вектор государственной политики в этой сфере снова развернётся.