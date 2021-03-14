Новости экстремального разгона стали редкими гостями нашей ленты в силу сразу нескольких причин. Во-первых, новые процессоры и видеокарты давно не появлялись. Во-вторых, найти существующие модели видеокарт для экспериментов могут лишь обладатели внушительных собственных запасов или энтузиасты, приближённые к производителям. Основная часть видеокарт сейчас трудится на пополнение чьих-то карманов в другом качестве. Тем отраднее было обнаружить на страницах ресурса HWBot пусть и не очень впечатляющий, зато свежий результат тестирования GeForce RTX 3090 с 3DMark11 Performance.

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Источник изображения: Dancop, HWBot

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Известный немецкий энтузиаст Dancop использовал видеокарту EVGA K|ngp|n Edition, которую разогнал до 2550/22704 МГц при помощи жидкого азота. Центральный процессор Intel Core i9-10900K семейства Comet Lake был разогнан до 6902 МГц в аналогичных условиях, но конфигурация потоков была не совсем типичной: на десять ядер пришлось лишь 16 активных потоков. Процессор тоже охлаждался жидким азотом.

Источник изображения: Dancop, HWBot

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Указанная система набрала 60 086 баллов в 3DMark11 Performance, чего хватило для закрепления на третьем месте не только в модельном зачёте GeForce RTX 3090, но и среди всех одиночных видеокарт. В абсолютном рейтинге полученный результат соответствует только десятому месту.