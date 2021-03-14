Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 3090 на частотах 2550/22704 МГц заняла третье место в 3DMark11 Performance

Хотя бы какое-то движение в сфере экстремального разгона.
+
!! RTX 3070 начала дешеветь
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке

Новости экстремального разгона стали редкими гостями нашей ленты в силу сразу нескольких причин. Во-первых, новые процессоры и видеокарты давно не появлялись. Во-вторых, найти существующие модели видеокарт для экспериментов могут лишь обладатели внушительных собственных запасов или энтузиасты, приближённые к производителям. Основная часть видеокарт сейчас трудится на пополнение чьих-то карманов в другом качестве. Тем отраднее было обнаружить на страницах ресурса HWBot пусть и не очень впечатляющий, зато свежий результат тестирования GeForce RTX 3090 с 3DMark11 Performance.

реклама

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: Dancop, HWBot

реклама

Известный немецкий энтузиаст Dancop использовал видеокарту EVGA K|ngp|n Edition, которую разогнал до 2550/22704 МГц при помощи жидкого азота. Центральный процессор Intel Core i9-10900K семейства Comet Lake был разогнан до 6902 МГц в аналогичных условиях, но конфигурация потоков была не совсем типичной: на десять ядер пришлось лишь 16 активных потоков. Процессор тоже охлаждался жидким азотом.

Источник изображения: Dancop, HWBot

реклама

Указанная система набрала 60 086 баллов в 3DMark11 Performance, чего хватило для закрепления на третьем месте не только в модельном зачёте GeForce RTX 3090, но и среди всех одиночных видеокарт. В абсолютном рейтинге полученный результат соответствует только десятому месту.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

экстремальный разгон evga geforce rtx 3090 3dmark11 core i9-10900k
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

GeForce RTX 3090 на частотах 2550/22704 МГц заняла третье место в 3DMark11 Performance
+
Tesla принялась отлучать от бета-тестирования автопилота безответственных водителей
+
Один из покупателей AMD Ryzen 9 5950X сразу лишил процессор крышки
3
Rockit Cool предлагает усиленную пластину для материнских плат с поддержкой процессоров Intel
+
GeForce RTX 3080 SUPER остаётся мифической видеокартой
25
Контроль за государственными субсидиями в полупроводниковой отрасли Китая усилится
36

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 36
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
6 марта 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 4
28
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
75
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
19
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
16
Hard Reset Redux: шутер в стиле Painkiller в мире Киберпанка
47

Сейчас обсуждают

Толик Смирнов
08:38
Ну почему же, если изначальная цель снизить температуру CPU в нагрузке, то такие манипуляции могут снизить температуру на 10-20градусов. И как следствие при выкрученном PL процессор сможет в турбобус...
Один из покупателей AMD Ryzen 9 5950X сразу лишил процессор крышки
Bruno Cat
08:36
а бензин не горит?
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
Слеза Амудня
08:32
Хотелось бы, чтобы Intel не изменяла традициям. Ещё со времён фикусов AMD в играх могла конкурировать только с i3, а i5 ставил раком все красные поделки.
Core i7-11700K с двумя отключёнными ядрами сымитировал Core i5-11600K и сразился c Ryzen 5 5600X
Foxter
08:32
Пока в продаже, не появятся эти процессоры, то судить, о их реальной производительности тяжело. Так что, я лучше подожду их выхода.
Глава AMD пригласила всех на презентацию новых процессоров в грядущий понедельник
rednoW
08:30
памяти там п...ц на системе с водоблоками. 110+. ну а если память сдюжит, то вода рано или поздно найдет дорогу, чтобы угробить железки ))
Для охлаждения своих майнинг-ферм с GeForce RTX 3090 добытчики используют СЖО и минеральное масло
Renegade1979
08:29
Нет, они ж как Беседка, у которых есть и студия и издательство. Соотв. Вышкосины и Вачдогнутые их собственные. А уже Splinter Cell и Ghost Recon купили вместе с Red Storm. А самый оригинальный чисто и...
Hard Reset Redux: шутер в стиле Painkiller в мире Киберпанка
ахахах
08:27
штоб пошёл ток,нужна разность потенциалов(а её нет)
Новые игры и апгрейды компьютера перестали радовать — разбираемся в причинах этого состояния
Саша Смирнов
08:26
В Европу можно везти через Северный морской путь там дешевле и аренда китайских контейнеров или их покупка тоже дешевле
AMD планирует поставить в ЕС всего 1000 Radeon RX 6700 XT, остальные могут уйти корейским майнерам
Владимир Захаров
08:25
Ну да нормальные люди купят 5600Х который в 2 раза дороже чуть медленнее в играх и на 5% быстрее в счетных задачах )) Нет ну 5% преимущества определенно стоит переплаты в 100% по цене (интересно много...
Core i7-11700K с двумя отключёнными ядрами сымитировал Core i5-11600K и сразился c Ryzen 5 5600X
Александр Дороднов
08:22
Они планировали в 2025 все закончить. Странная информация, опять задержки?
Для телескопа GMT отлита шестая зеркальная заготовка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем