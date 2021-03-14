Воскресное утро является благоприятным периодом для создания темы, способствующей выражению ни к чему не обязывающих мнений, поэтому ветка Reddit с описанием скальпирования новенького процессора Ryzen 9 5950X разрослась довольно быстро. Некий покупатель этого шестнадцатиядерного, не самого дешёвого и дефицитного процессора решил сразу же снять с него крышку теплораспределителя, даже не испытав полученный экземпляр в штатном состоянии.

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Источник изображения: Reddit, DeliaCooley

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Как подметил один из участников обсуждения, если бы процессор изначально оказался неработоспособным, получился бы забавный конфуз. Впрочем, до испытаний дело ещё не дошло, поскольку владелец процессора сперва снял с него крышку при помощи специального приспособления, созданного известным энтузиастом с псевдонимом Der8auer, а затем принялся за полировку кристаллов. Как было доказано тем же немецким энтузиастом, операция эта довольно безопасна для процессора, если не подходить к ней с избыточным фанатизмом. Надеемся, что все эти усилия принесут какие-то плоды, помимо привлечения общественного внимания к персоне автора эксперимента.