Компания Rockit Cool предложила владельцам процессоров Intel и совместимых материнских плат интересный аксессуар, который призван исключить изгиб материнской платы в месте установки системы охлаждения. Штатными укрепляющими пластинами, которые установлены за процессорным разъёмом, оснащаются многие материнские платы, но создатели данного аксессуара утверждают, что их изделие обладает повышенной жёсткостью.

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Источник изображения: Rockit Cool

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С этим сложно поспорить, глядя на массивную металлическую конструкцию, изготавливаемую на станках с числовым программным управлением. Поверхность пластины покрыта порошковым напылением, изготовитель даже может подобрать цвет покрытия по желанию заказчика. Пластина подходит ко всем материнским платам, поддерживающим современные процессоры Intel. Стоимость аксессуара без учёта доставки достигает $14,99.