Представители ресурса VideoCardz на своей странице в Twitter в ответ на вопрос подписчика о вероятности выхода видеокарты GeForce RTX 3080 SUPER заявили, что появление такой видеокарты не ожидается, зато GeForce RTX 3080 Ti выйдет с высокой степенью вероятности. Как отмечалось ранее, видеокарта должна дебютировать в середине апреля.

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Источник изображения: VideoCardz

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Графическое решение на базе чипа GA102-250 с 10 240 ядрами CUDA и предполагаемым объёмом памяти типа GDDR6X в 12 Гбайт будет использовать 384-разрядную шину. Одной из ожидаемых особенностей новинки станет механизм принудительного снижения быстродействия в майнинге, уже опробованный компанией NVIDIA на GeForce RTX 3060. Как призналась на одном из недавних мероприятий для инвесторов финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress), для GeForce RTX 3090/3080/3070 защита от майнинга не вводилась по той причине, что осенью прошлого года криптовалютный бум ещё не набрал силу. Хотя официальные представители NVIDIA ничего не сказали по поводу возможности появления такой защиты в других моделях видеокарт, нельзя исключать, что GeForce RTX 3080 Ti в этом смысле повторит судьбу GeForce RTX 3060.