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GeForce RTX 3080 SUPER остаётся мифической видеокартой

А вот выход GeForce RTX 3080 Ti вполне реален.
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Представители ресурса VideoCardz на своей странице в Twitter в ответ на вопрос подписчика о вероятности выхода видеокарты GeForce RTX 3080 SUPER заявили, что появление такой видеокарты не ожидается, зато GeForce RTX 3080 Ti выйдет с высокой степенью вероятности. Как отмечалось ранее, видеокарта должна дебютировать в середине апреля.

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Источник изображения: VideoCardz

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Графическое решение на базе чипа GA102-250 с 10 240 ядрами CUDA и предполагаемым объёмом памяти типа GDDR6X в 12 Гбайт будет использовать 384-разрядную шину. Одной из ожидаемых особенностей новинки станет механизм принудительного снижения быстродействия в майнинге, уже опробованный компанией NVIDIA на GeForce RTX 3060. Как призналась на одном из недавних мероприятий для инвесторов финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress), для GeForce RTX 3090/3080/3070 защита от майнинга не вводилась по той причине, что осенью прошлого года криптовалютный бум ещё не набрал силу. Хотя официальные представители NVIDIA ничего не сказали по поводу возможности появления такой защиты в других моделях видеокарт, нельзя исключать, что GeForce RTX 3080 Ti в этом смысле повторит судьбу GeForce RTX 3060.

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Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3080 ti ga102 geforce rtx 3080 super
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GeForce RTX 3080 SUPER остаётся мифической видеокартой
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nonses84
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Arcade Gannon
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у меня на 1080 с последним (461.72) на 1080 ПОЧТИ пропало этом мерцание в вов, в сравнении с тем что было. можно сказать и пропало)
Видеокарты GeForce работают на 30% хуже, чем Radeon, когда ограничены старыми процессорами
Me4tatelI&gt;
09:06
сижу на вин10 только из-за cyberpunk2077 точнее сидел теперь уже привык и нет желания на вин7 загружаться стим видет игры в библиотеке той которая там в системе видан была и запускает их (только вин10...
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Виталий Shokerxxx
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omoikane
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