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Gigabyte отгрузила в январе 360 тысяч видеокарт и продолжит наращивать объёмы поставок

Любители игр, понятное дело, их не увидят.
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Пока не перевелись обладатели доступа в раздел платных материалов сайта DigiTimes, к обсуждаемым в нём темам можно возвращаться неоднократно. На этой неделе тайваньский ресурс сообщил, что ведущие тайваньские производители видеокарт и игровых ноутбуков, Asustek, Gigabyte и MSI, в январе получили рекордную выручку.

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Источник изображения: Gigabyte

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В последовательном сравнении она выросла на величину от 36,7 до 69,1%, и это на фоне традиционно сильных декабрьских продаж. Повышенным спросом пользовались игровые ноутбуки и видеокарты, хотя очевидно, что основная их часть попала не в руки любителей игр. Компания Gigabyte Technology, например, за январь отгрузила 360 тысяч видеокарт, и в ближайшие месяцы будет увеличивать объёмы поставок. Спрос в ближайшие полгода будут формировать майнеры, устанавливающие видеокарты в свои фермы для добычи криптовалюты.

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аналитика финансы видеокарты msi gigabyte майнинг asustek
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