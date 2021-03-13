Gigabyte отгрузила в январе 360 тысяч видеокарт и продолжит наращивать объёмы поставок
Пока не перевелись обладатели доступа в раздел платных материалов сайта DigiTimes, к обсуждаемым в нём темам можно возвращаться неоднократно. На этой неделе тайваньский ресурс сообщил, что ведущие тайваньские производители видеокарт и игровых ноутбуков, Asustek, Gigabyte и MSI, в январе получили рекордную выручку.
реклама
реклама
В последовательном сравнении она выросла на величину от 36,7 до 69,1%, и это на фоне традиционно сильных декабрьских продаж. Повышенным спросом пользовались игровые ноутбуки и видеокарты, хотя очевидно, что основная их часть попала не в руки любителей игр. Компания Gigabyte Technology, например, за январь отгрузила 360 тысяч видеокарт, и в ближайшие месяцы будет увеличивать объёмы поставок. Спрос в ближайшие полгода будут формировать майнеры, устанавливающие видеокарты в свои фермы для добычи криптовалюты.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила