Пока не перевелись обладатели доступа в раздел платных материалов сайта DigiTimes, к обсуждаемым в нём темам можно возвращаться неоднократно. На этой неделе тайваньский ресурс сообщил, что ведущие тайваньские производители видеокарт и игровых ноутбуков, Asustek, Gigabyte и MSI, в январе получили рекордную выручку.

реклама

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru Топовая водянка от XPG уже в продаже -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: Gigabyte

реклама

В последовательном сравнении она выросла на величину от 36,7 до 69,1%, и это на фоне традиционно сильных декабрьских продаж. Повышенным спросом пользовались игровые ноутбуки и видеокарты, хотя очевидно, что основная их часть попала не в руки любителей игр. Компания Gigabyte Technology, например, за январь отгрузила 360 тысяч видеокарт, и в ближайшие месяцы будет увеличивать объёмы поставок. Спрос в ближайшие полгода будут формировать майнеры, устанавливающие видеокарты в свои фермы для добычи криптовалюты.