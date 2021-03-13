Издание PCWorld провело анализ комментариев Раджи Кодури (Raja Koduri) к опубликованным вчера фотографиям, посвящённым процессу тестирования дискретной графики Xe-HPG, также известной под обозначением Intel DG2. По словам Кодури, нынешний прототип по уровню быстродействия оказывается примерно в двадцать раз быстрее предсерийного образца интегрированной графики Intel Crystal Well.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Под обозначением Crystal Well в те годы скрывалась особая версия процессоров Haswell с 128 Мбайт дополнительной памяти. Сама графика носила обозначение Iris Pro 5200, а в серийном воплощении центральный процессор получил имя Core i7-4770R. В тесте 3DMark Fire Strike, как отмечает источник, такой процессор набирал примерно 1450 баллов. Если Intel DG2 окажется в двадцать раз быстрее, то новинка сможет бросить вызов NVIDIA GeForce RTX 3070. Конечно, расчёты приблизительные и не претендуют на достоверность, но зато они дают обильную пищу для рассуждений о ближайшем будущем рынка игровой графики.