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Дискретная графика Intel DG2 сможет потягаться с GeForce RTX 3070

Хорошо бы ещё, чтобы она обошла конкурентов по степени доступности в магазинах.
4
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Издание PCWorld провело анализ комментариев Раджи Кодури (Raja Koduri) к опубликованным вчера фотографиям, посвящённым процессу тестирования дискретной графики Xe-HPG, также известной под обозначением Intel DG2. По словам Кодури, нынешний прототип по уровню быстродействия оказывается примерно в двадцать раз быстрее предсерийного образца интегрированной графики Intel Crystal Well.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Под обозначением Crystal Well в те годы скрывалась особая версия процессоров Haswell с 128 Мбайт дополнительной памяти. Сама графика носила обозначение Iris Pro 5200, а в серийном воплощении центральный процессор получил имя Core i7-4770R. В тесте 3DMark Fire Strike, как отмечает источник, такой процессор набирал примерно 1450 баллов. Если Intel DG2 окажется в двадцать раз быстрее, то новинка сможет бросить вызов NVIDIA GeForce RTX 3070. Конечно, расчёты приблизительные и не претендуют на достоверность, но зато они дают обильную пищу для рассуждений о ближайшем будущем рынка игровой графики.

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Теги

intel видеокарты haswell раджа кодури dg2 xe-hpg
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Сейчас обсуждают

Dce
08:26
Если они до обвала, пока карт дефицит, успеют выпустить физически, с наличием в магазинах, в достаточных кол-вах, то они вполне могут нвидию очень сильно подвинуть. Если после обвала , когда магазины ...
Дискретная графика Intel DG2 сможет потягаться с GeForce RTX 3070
Jack NotFound
08:25
Эм... а чем они его взламывали? Мне-то грешным делом казалось, что взламывают обычно софт, а не процессоры.
«Неуязвимый» процессор Morpheus выдержал 500 атак известных хакерских групп
Зеновий Радеонович
08:22
Просмотрел список, решил еще пару лет подождать на вин7. Может к тому времени пуск починят. Большая половина утилит - ненужный треш.
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corsi
08:22
Intel проспал момент, когда надо было выходить на рынок дискретной графики. Они свернули на скользкую дорожку Larrabee, не выросло и они отдали рынок проф. решений nVidia. Сейчас очередной цирк. По фа...
Дискретная графика Intel DG2 сможет потягаться с GeForce RTX 3070
Alagar81
08:21
Может на других материнках есть проблемы с ним, я не знаю. Роутер у меня такой же как у вас + к нему ещё 3 роутера (ax58) подключены по AiMesh. Я стримил Киберпанк 5 часов, я бы наверное заметил обрыв...
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Игорь Данченко
08:18
Им нужно было в парашке его продавать, тут бы хомяки и за 40к баксов купили его главное быть первым на деревне чтобы в КарытоСГО выдавал 1200 фпс.
Австралийский магазин продал "Царь-компьютер" с двумя RTX 3090 за 23 322$
Иоанн Грозный
08:16
в графику интел никогда не умел, а учитывая тот трешь что он творит с CPU в графику он и не научится никогда
Дискретная графика Intel DG2 сможет потягаться с GeForce RTX 3070
VRoman
08:15
Раджа как всегда в своём репертуаре, догоняет флагмана НВидиа 3х-летней давности.
Дискретная графика Intel DG2 сможет потягаться с GeForce RTX 3070
The_Chief
08:13
А как вообще можно читить на PS5? Оно ж, вроде, закрытая коробка — ни скриптов, ни homebrew.
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Зеновий Радеонович
08:10
А что в пасе играть-то? Уже спрашивал, детские платформеры насоветовали...
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