Ресурс VideoCardz традиционно выступил как рупором последних известий из мира видеокарт, так и в роли основного кормильца для местных блогеров. Со ссылкой на популярный немецкий ресурс Igor’s LAB источник сообщил, что на всю Европу ко дню начала продаж будет отгружено всего лишь несколько тысяч видеокарт Radeon RX 6700 XT.

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Источник изображения: AMD, Radeon RX 6700 XT

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Ресурс Red Gaming Tech с трибуны YouTube добавил, что Великобритания в отдельности получит одну или две тысячи видеокарт этой модели, поэтому рассчитывать на широкую доступность новинки не придётся по обе стороны Ла-Манша. В условиях тотального дефицита видеокарт рассчитывать на иное и не приходится.