Приняв от Дональда Трампа хлопотное хозяйство, действующая американская администрация взялась наводить порядок во многих отраслях. Как отмечает Reuters, говорить о потеплении отношений с Китаем не приходится, поэтому санкции против Huawei Technologies при новом президенте США могут усилиться.

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Источник изображения: Huawei

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По замыслу авторов инициативы, нужно устранить расхождения в условиях экспортных лицензий, которые были выданы на раннем этапе ограничения деятельности Huawei, с теми, что выданы недавно или готовятся к выдаче. США хотят ограничить поставки для нужд Huawei любых компонентов, которые так или иначе могут быть использованы в производстве оборудования для сетей 5G. Эти компоненты могут и не иметь специфического назначения, но если на их основе можно изготовить оборудование для работы в сетях 5G, то судьба экспортной лицензии в данном случае обречена.

Из 120 подвергшихся рассмотрению в январе экспортных лицензий американские власти одобрили только четыре. Отвергнутые имели отношение к сетевому оборудованию, микросхемам памяти, мобильным устройствам разного типа. Новые власти страны просто хотят, чтобы все компании-экспортёры находились в равных условиях, а их способность сотрудничать с Huawei не зависела от времени выдачи лицензии.