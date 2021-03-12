Глава AMD пригласила всех на презентацию новых процессоров в грядущий понедельник
Программа мероприятий, посвящённых анонсу процессоров AMD EPYC с архитектурой Zen 3, уже не раз обсуждалась публично, поэтому мы знаем, что запись церемонии анонса станет доступной для всеобщего просмотра в 18-00 по Москве в ближайший понедельник, 15 марта 2021 года. Генеральный директор и президент AMD Лиза Су (Lisa Su) решила напомнить об этом со своей страницы в Twitter, продемонстрировав на сопутствующей иллюстрации очередной брючный костюм синего цвета.
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Помимо главы компании, на мероприятии выступят технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) и исполнительный вице-президент Форрест Норрод (Forrest Norrod). Партнёры и клиенты AMD на серверном направлении тоже не будут лишены слова. На следующей неделе компания поделится новой информацией и о своих процессорах в клиентском сегменте, но особых сенсаций на этом направлении ожидать не приходится.
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