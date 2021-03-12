Asustek: высокий спрос на видеокарты сохранится до третьего квартала включительно
Тайваньский сайт DigiTimes решил разнообразить пятничную информационную повестку описанием «большого важного события» в отрасли, которого так ждут некоторые из наиболее активных наших читателей. Всё скатилось, конечно же, к банальному обсуждению сроков сохранения дефицита видеокарт и ноутбуков.
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Представители Asustek Computer заявили, что компания располагает заказами на ноутбуки вплоть до середины текущего года, а спрос на дискретные видеокарты останется высоким до конца третьего квартала, как минимум. По этой причине Asus не считает целесообразным сокращать количество заказываемых компонентов, поскольку их всё равно не хватает для удовлетворения спроса. Подобного мнения придерживается и компания MSI, ставшая одним из пионеров сегмента игровых ноутбуков.
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