Японская компания Renesas Electronics снабжает своими полупроводниковыми компонентами всех крупнейших автопроизводителей, поэтому о положении дел в отрасли может судить смело. Более половины всей выручки Renesas получает на автомобильном направлении, в настоящее время около 70% продукции она выпускает собственными силами, а около 30% заказывает на стороне (TSMC). С другой стороны, как отмечает Bloomberg, в сегменте 40-нм изделий пропорция выглядит иначе: на каждую выпущенную самостоятельно микросхему приходятся шесть, изготовленных TSMC.

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Источник изображения: Renesas Electronics

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Пара предприятий Renesas на территории Японии, по словам источника, ещё месяц назад была загружена примерно на 60%, а теперь оба работают на пределе своих возможностей. При существующем соотношении спроса и предложения представители Renesas выражают сомнение, что ситуация стабилизируется ранее конца текущего года. Произошедший кризис заставит многих поставщиков компонентов понять, что автомобили всё сильнее обрастают электроникой, а потому объёмы поставок профильной продукции в будущем только увеличатся.