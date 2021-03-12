Тайваньский ресурс DigiTimes нашёл повод для осторожного оптимизма в отношении влияния американских санкций на китайского контрактного производителя полупроводниковой продукции – компанию SMIC. По словам источника, введённые Дональдом Трампом санкции могут быть слегка ослаблены его преемником, что позволит SMIC вернуть себе часть заказов, которую она потеряла в прошлом году из-за санкций в их первоначальном варианте.

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Источник изображения: TSMC

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Особая ставка делается на 14-нм техпроцесс, который хоть и приносит SMIC не более 10% выручки, позволяет заключить контракты с иностранными заказчиками, среди которых упоминалась и Qualcomm. Если верить авторитетным информационным агентствам, сейчас американские санкции против SMIC направлены на исключение доступа этой компании к оборудованию, позволяющему выпускать 10-нм и более совершенную продукцию. Тем временем, компания уже освоила 12-нм техпроцесс, а потому может считаться номинальным конкурентом той же GlobalFoundries. Даже если санкции замедлят прогресс SMIC на направлении передовой литографии, в сложившихся условиях компания может неплохо заработать на потребностях автомобильной отрасли.