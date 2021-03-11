Современные развозные фургоны на электрической тяге отличаются малым запасом хода и высокой ценой, но более простая трансмиссия по сравнению с дизельными аналогами в долгосрочной перспективе позволяет оправдать эту разницу. По мере снижения стоимости электропривода и тяговых батарей выгода от использования электромобилей для доставки товаров в городских условиях будет ещё более очевидной, как считают опрошенные Reuters эксперты и участники рынка.

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Источник изображения: Arrival

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Курьерская компания DPD уже эксплуатирует 732 электрических фургона, что составляет примерно 10% всего автопарка этого перевозчика в Великобритании. Даже не самые прогрессивные электрические фургоны Nissan и MAN зарекомендовали себя положительно за счёт более низких эксплуатационных расходов. DPD намеревается приобрести в текущем году ещё 500 фургонов на электротяге.

В условиях городской эксплуатации малый пробег на одной зарядке не является существенной проблемой, а вот продолжительность эксплуатационного цикла имеет значение, в этом смысле электромобили способны составить конкуренцию дизельным машинам, особенно с учётом грядущего запрета на их покупку во многих странах Европы.

По прогнозам Wood Mackenzie, к 2025 году во всём мире ежегодно будет продаваться по три миллиона коммерческих электромобилей, а к концу десятилетия их количество достигнет 9 млн штук. Помимо фургонов и лёгких грузовиков, к ним будут относиться и электробусы. Наличие в парке достаточного количества не самых современных машин на электротяге не особо смущает эксплуатирующие организации, поскольку они быстро вырабатывают свой ресурс и постоянно меняют на новые и более совершенные.