Рынок коммерческих электромобилей не так безнадёжен, как кажется
Современные развозные фургоны на электрической тяге отличаются малым запасом хода и высокой ценой, но более простая трансмиссия по сравнению с дизельными аналогами в долгосрочной перспективе позволяет оправдать эту разницу. По мере снижения стоимости электропривода и тяговых батарей выгода от использования электромобилей для доставки товаров в городских условиях будет ещё более очевидной, как считают опрошенные Reuters эксперты и участники рынка.
реклама
реклама
Курьерская компания DPD уже эксплуатирует 732 электрических фургона, что составляет примерно 10% всего автопарка этого перевозчика в Великобритании. Даже не самые прогрессивные электрические фургоны Nissan и MAN зарекомендовали себя положительно за счёт более низких эксплуатационных расходов. DPD намеревается приобрести в текущем году ещё 500 фургонов на электротяге.
В условиях городской эксплуатации малый пробег на одной зарядке не является существенной проблемой, а вот продолжительность эксплуатационного цикла имеет значение, в этом смысле электромобили способны составить конкуренцию дизельным машинам, особенно с учётом грядущего запрета на их покупку во многих странах Европы.
По прогнозам Wood Mackenzie, к 2025 году во всём мире ежегодно будет продаваться по три миллиона коммерческих электромобилей, а к концу десятилетия их количество достигнет 9 млн штук. Помимо фургонов и лёгких грузовиков, к ним будут относиться и электробусы. Наличие в парке достаточного количества не самых современных машин на электротяге не особо смущает эксплуатирующие организации, поскольку они быстро вырабатывают свой ресурс и постоянно меняют на новые и более совершенные.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила