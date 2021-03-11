Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Рынок коммерческих электромобилей не так безнадёжен, как кажется

Уже к середине десятилетия его оборот достигнет трёх миллионов машин в год.
+
!! RTX 3070 начала дешеветь
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке

Современные развозные фургоны на электрической тяге отличаются малым запасом хода и высокой ценой, но более простая трансмиссия по сравнению с дизельными аналогами в долгосрочной перспективе позволяет оправдать эту разницу. По мере снижения стоимости электропривода и тяговых батарей выгода от использования электромобилей для доставки товаров в городских условиях будет ещё более очевидной, как считают опрошенные Reuters эксперты и участники рынка.

реклама

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки
RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru
-15000р на RTX 3060 MSI Ventus
Цены на видеокарты пошли круто вниз
-14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 - цены пошли вниз
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: Arrival

реклама

Курьерская компания DPD уже эксплуатирует 732 электрических фургона, что составляет примерно 10% всего автопарка этого перевозчика в Великобритании. Даже не самые прогрессивные электрические фургоны Nissan и MAN зарекомендовали себя положительно за счёт более низких эксплуатационных расходов. DPD намеревается приобрести в текущем году ещё 500 фургонов на электротяге.

В условиях городской эксплуатации малый пробег на одной зарядке не является существенной проблемой, а вот продолжительность эксплуатационного цикла имеет значение, в этом смысле электромобили способны составить конкуренцию дизельным машинам, особенно с учётом грядущего запрета на их покупку во многих странах Европы.

По прогнозам Wood Mackenzie, к 2025 году во всём мире ежегодно будет продаваться по три миллиона коммерческих электромобилей, а к концу десятилетия их количество достигнет 9 млн штук. Помимо фургонов и лёгких грузовиков, к ним будут относиться и электробусы. Наличие в парке достаточного количества не самых современных машин на электротяге не особо смущает эксплуатирующие организации, поскольку они быстро вырабатывают свой ресурс и постоянно меняют на новые и более совершенные.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика электромобили
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Рынок коммерческих электромобилей не так безнадёжен, как кажется
+
Поиски партнёра для производства автомобилей наверняка приведут Apple к Magna
1
Biostar решила напомнить о поддержке Rocket Lake-S своими платами на базе Intel Z490
5
Китайские производители чипов настроены на конструктивный диалог с американскими партнёрами
1
Производитель оборудования ASML расширит своё присутствие на Тайване
+
Аккумуляторы для ноутбуков вырастут в цене на 10-15%
3

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 49
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 146
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 31
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 37
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 44
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
11
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
5
Обзор Saints Row - игры в стиле GTA и тестирование на Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
13
Эмуляторы операционных систем, что это и для чего они нужны
17
Распродажа: ключи на Windows 10 и MS Office по цене от 580 рублей
Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
1

Сейчас обсуждают

smaximaa
15:20
это уже проблемы голубцов, что они не могут запустить проц на матерях прошлых поколений, так что все честно
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
smok_
15:17
зачем этот даун создаёт статьи? это человек вообще? очень сильно похоже на какую-то программу, для написания статей... Скайнет - начало?)
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
BigEddyson
15:15
Вот бы винду без всего этого стокового мусора, было бы идеально...
Чистая установка сборки Windows 10 21332 лишена 3D Viewer и Paint 3D
warmuza
15:15
Как ты мог заметить, тёмная материя и энергия не взаимодействует с обычной, следовательно, никак она нам не поможет.
Обнаружена черная дыра, превышающая массу Солнца примерно в миллиард раз
Valera Gabrelyan
15:15
Я видел тесты где 3600-й проигрывал в играх 10400 и на В 460, с простым ужатием таймингов.
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
Valera Gabrelyan
15:11
А почему в450, давайте честное сравнение с В 550 платой.
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
Evgeniy Som
15:10
Давай покажи что не так и как надо было (если не считать опечатку с нулями) написать а то выходит что ты диванный балабол )))
Обнаружена черная дыра, превышающая массу Солнца примерно в миллиард раз
Valera Gabrelyan
15:10
10700, обходит 5600х, так что не надо тут... На счёт цены если он до 20 000 опустится тогда точно будет хорошая покупка, а пока 17 000 за i5 10600KF, выглядит куда интереснее Ryzen'a 5 5600x за его пр...
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
Renegade1979
15:10
В данном случае сами ФСБ могут быть неугодными, и плетут подковерные интриги башен Кремля! А Абгамович с Вексельбеггом (и Вроттенбергом) и Дэрыпаской хихикаэ, и дружно воруют эшелонами, и отстегивают ...
Обнаружена черная дыра, превышающая массу Солнца примерно в миллиард раз
Андрей Иванов
15:09
Дефицит автокомпонентов только усилится.Все будет залито эпоксидкой и не ремонтопригодно.Цена будет как у Теслы x3.Так это и будет Тесла,только шильдик на капоте поменяют.Apple ищите партнёров на пид...
Поиски партнёра для производства автомобилей наверняка приведут Apple к Magna
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем