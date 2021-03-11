Этот год начался с активного обсуждения слухов о намерениях Apple привлечь Hyundai и Kia к контрактному производству автономных электромобилей, в данном контексте упоминалась также марка Nissan, но опрощенные Bloomberg аналитики и отраслевые источники сходятся во мнении, что если Apple и решится выйти на автомобильный рынок, то только при поддержке одного из контрактных производителей.

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Источник изображения: Bloomberg

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Для Apple такой подход не является новым, ведь она активно участвовала в строительстве империи Foxconn, имеющей огромные масштабы производства, но довольствующейся весьма скромными показателями прибыльности. Автомобильный бизнес сам по себе не был особо доходным, пока концепция не начала меняться с приходом в этот сегмент информационных технологий и элементов автоматизации различного уровня. Лишь Ferrari может похвастать нормой прибыли более 50%, остальные автопроизводители довольствуются более скромной рентабельностью.

Кстати, источники Bloomberg утверждают, что в прошлом году консультации между Apple и Ferrari имели место, но к каким-либо соглашениям о сотрудничестве не привели. Существующие автопроизводители слишком озабочены трансформацией собственного бизнеса в новую эпоху, поэтому они вряд ли могли бы стать надёжными партнёрами для Apple. Зато контрактные производители типа Foxconn и Magna могут наладить выпуск электромобилей для Apple.

Первая уже демонстрирует серьёзные амбиции в автомобильном сегменте – Foxconn разрабатывает собственную платформу для создания электромобилей, сотрудничает в данной сфере с Geely и Fisker. Канадско-австрийская компания Magna в этой сфере обладает ещё более широкими компетенциями, поскольку сотрудничает с BMW, Daimler и Jaguar Land Rover на направлении контрактного производства электромобилей. Кстати, недавно Apple разместила объявление о вакансии специалиста в автомобилестроении, который мог бы курировать производственную стратегию и вопросы снабжения компонентами. Видимо, от затеи наладить выпуск транспортных средств под собственной маркой она пока отказаться не готова.