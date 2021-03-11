Biostar решила напомнить о поддержке Rocket Lake-S своими платами на базе Intel Z490
К моменту, когда Nashira Point и Raptor Lake уже украшали заголовки в разделе блогов, лаконичный пресс-релиз на сайте Biostar так и не привлёк особого внимания охотников за сенсациями. Это было вполне предсказуемо, ведь фактом совместимости материнских плат на базе чипсета Intel Z490 и процессоров семейства Rocket Lake-S давно никого не удивишь.
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Это не помешало тайваньской компании использовать этот скудный информационный повод для напоминания о своём существовании. Как пояснила Biostar, все пять моделей плат на основе набора логики Intel Z490 из её ассортимента обеспечивают поддержку процессоров Intel Core одиннадцатого поколения в исполнении LGA 1200 после обновления BIOS до актуальной версии. Речь идёт о платах RACING Z490GTA EVO, RACING Z490GTA, RACING Z490GTN, Z490A-SILVER и Z490T-SILVER, которые уже обзавелись совместимыми с Rocket Lake версиями BIOS.
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