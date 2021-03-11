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Производитель оборудования ASML расширит своё присутствие на Тайване

Здесь очень много клиентов.
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На подготовку инженера, способного работать с литографическим оборудованием, использующим сверхжёсткое ультрафиолетовое излучение (EUV), уходит около полутора лет, как признаётся производитель сканеров ASML. Именно по этой причине в августе прошлого года компания из Нидерландов открыла новый учебный центр на Тайване, поскольку здесь сосредоточена немалая часть её клиентов. Подготовкой специалистов в этом учебном центре занимались 14 наставников, он рассчитан на обучение 360 инженеров в год.

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Как отмечает DigiTimes, до конца года ASML увеличит штат представительства на Тайване на 600 человек до 3400 специалистов. Помимо прочего, они облегчат взаимодействие с местными клиентами, которые будут использовать литографическое оборудование ASML в своей производственной деятельности.

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Источник изображения: ASML

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Пандемия показала, что важно иметь локальных специалистов по ремонту и наладке оборудования, поскольку из-за карантина зарубежные сотрудники не могли посещать Тайвань в оперативном режиме. Некоторые компании использовали для решения технических проблем гарнитуры дополненной реальности – удалённые специалисты подсказывали представителям клиента, как устранить ту или иную проблему в масштабе реального времени.

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Теги

литографическое производство полупроводники asml тайвань
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Сейчас обсуждают

1injener
12:59
У всех остальных тестеров в Киберпанке 5600X хуже чем 10600K. А в метро, по 1%, как и ожидалось победил 10600K.
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
Слеза Амудня
12:59
26к за мать+проц. Особо не сэкономишь. Плюс удачи тебе разогнать 10600KF на этом куске кала.
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
warmuza
12:58
Что по R5 3600 vs 10400F скажешь?
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
hundzintay
12:57
А ты попробуй Машку из бухгалтерии набухать
Обнаружена черная дыра, превышающая массу Солнца примерно в миллиард раз
hundzintay
12:57
Ой да. Конечно. Никогда не доберемся. Лет 600 назад такие же как ты, считали что за границами известных им территорий живут песьеглавцы. А на самом деле как только в космических программах, за предела...
Обнаружена черная дыра, превышающая массу Солнца примерно в миллиард раз
Альберт Хромов
12:57
Тю
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
Слеза Амудня
12:56
https://youtu.be/R1O1COE6Vb4 Это тесты от техно-кухни, которые всегда топили за Intel. Не доверят им не вижу причины.
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
Tanabe
12:55
Страдать? Серьезно, ну ок, буду теперь знать что я страдаю..
Intel может искусственно ограничивать возможности контроллера памяти CPU Core i7 11-го поколения
Egor Ka
12:55
амдебилы не могут успокоиться
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
warmuza
12:55
Отличные у вас там цены.
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
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