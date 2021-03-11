На подготовку инженера, способного работать с литографическим оборудованием, использующим сверхжёсткое ультрафиолетовое излучение (EUV), уходит около полутора лет, как признаётся производитель сканеров ASML. Именно по этой причине в августе прошлого года компания из Нидерландов открыла новый учебный центр на Тайване, поскольку здесь сосредоточена немалая часть её клиентов. Подготовкой специалистов в этом учебном центре занимались 14 наставников, он рассчитан на обучение 360 инженеров в год.

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Как отмечает DigiTimes, до конца года ASML увеличит штат представительства на Тайване на 600 человек до 3400 специалистов. Помимо прочего, они облегчат взаимодействие с местными клиентами, которые будут использовать литографическое оборудование ASML в своей производственной деятельности.

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Источник изображения: ASML

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Пандемия показала, что важно иметь локальных специалистов по ремонту и наладке оборудования, поскольку из-за карантина зарубежные сотрудники не могли посещать Тайвань в оперативном режиме. Некоторые компании использовали для решения технических проблем гарнитуры дополненной реальности – удалённые специалисты подсказывали представителям клиента, как устранить ту или иную проблему в масштабе реального времени.