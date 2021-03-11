По данным Nikkei Asian Review, дефицит полупроводниковых компонентов перекинулся на сегменте промышленных ПК, в котором выступает компания Advantech. Специалисты этого производителя вынуждены почти в масштабе реального времени отслеживать ситуацию с доступностью примерно 500 позиций комплектующих, планирование закупок осуществляется на перспективу ближайших 12 месяцев, а клиенты получают от производителя предложения заменить некоторые дефицитные компоненты ближайшей подходящей альтернативой.

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Источник изображения: The Independent

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Некоторых компонентов придётся ждать почти год, поэтому Advantech уже получает от клиентов запросы на поставку промышленных ПК, лишённых звуковых контроллеров, которые не всем требуются в работе. В случае с видеокартами сроки ожидания заказа растягиваются на пять месяцев. Интересно, что Advantech считает эффективной мерой борьбы с дефицитом повышение цен на собственную продукцию. Это не только охладит пыл некоторых заказчиков, но и вынудит их ограничить закупки, не усугубляя нехватку компонентов.