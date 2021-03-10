Тайваньский сайт DigiTimes не пожалел ярких красок для формирования картины светлого будущего компании Asustek Computer и связанных с ней разработчиков компонентов. ASMedia Technology, например, не собирается терять в выручке от реализации чипсетов для платформы AMD и в этом году.

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Источник изображения: BudgetReport

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Сама Asustek Computer в феврале может последовательно увеличить выручку на 58%, что не совсем характерно для данного времени года, ведь даже Новый год по китайскому лунному календарю подобного прироста выручки обычно не обеспечивает. Всё дело в высоком спросе на ноутбуки и видеокарты со стороны майнеров, который преимущественно и позволит Asustek выручить по итогам февраля около $2,46 млрд.