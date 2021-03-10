Intel успела распространить более ста тысяч 10-нм процессоров Ice Lake-SP
AMD более не скрывает, что собирается представить 7-нм процессоры EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3 в ближайший понедельник, а компания Intel продолжает хранить интригу относительно даты выхода конкурирующих 10-нм процессоров Ice Lake-SP, анонс которых неоднократно переносился. Сайт AnandTech выяснил у представителей компании, что Intel уже удалось распространить среди клиентов более 115 тысяч процессоров семейства Ice Lake-SP.
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Количество клиентов Intel, которые уже получили эти процессоры, достигает тридцати. К сожалению, у этих значений нет никакой базы для сравнения, потому что компания не поясняет, сопровождает ли подобный охват любой подобный анонс. Предоставлять ещё не анонсированные процессоры клиентам для испытаний – это обычная практика. Видно, что Intel тщательно готовится к формальному дебюту семейства Ice Lake-SP.
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