Дефицит чипов приведёт к росту инфляции
С каждым днём всё меньше остаётся отраслей экономики, которые не были бы затронуты дефицитом полупроводниковых компонентов. По прогнозу аналитиков Capital Economics, в обозримом будущем могут вырасти цены на металлы, используемые при изготовлении микросхем и процессоров. Многие производители полупроводниковых компонентов уже подняли цены примерно на 20%. В Южной Корее цены на некоторые компоненты в феврале выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
реклама
реклама
Подобная динамика цен в отрасли не может не сказаться на смежных сферах экономики. В 2017 году, когда цены на полупроводниковые компоненты выросли в среднем на 75%, в США инфляция увеличилась на 0,1 процентного пункта. По итогам текущего года ситуация в полупроводниковой промышленности может привести к более заметному увеличению инфляции, как утверждают авторы прогноза.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила