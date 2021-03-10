С каждым днём всё меньше остаётся отраслей экономики, которые не были бы затронуты дефицитом полупроводниковых компонентов. По прогнозу аналитиков Capital Economics, в обозримом будущем могут вырасти цены на металлы, используемые при изготовлении микросхем и процессоров. Многие производители полупроводниковых компонентов уже подняли цены примерно на 20%. В Южной Корее цены на некоторые компоненты в феврале выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник изображения: TSMC

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Подобная динамика цен в отрасли не может не сказаться на смежных сферах экономики. В 2017 году, когда цены на полупроводниковые компоненты выросли в среднем на 75%, в США инфляция увеличилась на 0,1 процентного пункта. По итогам текущего года ситуация в полупроводниковой промышленности может привести к более заметному увеличению инфляции, как утверждают авторы прогноза.