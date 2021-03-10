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Объёмы заказов на выпуск iPhone 12 компания Apple сократит на 20%

Количество выпускаемых iPhone 12 mini вообще упадёт на 70%.
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Как стало известно ресурсу Nikkei Asian Review, компания Apple вынуждена была пересмотреть производственную программу смартфонов на текущее полугодие в сторону уменьшения. По сравнению с декабрьскими планами, объёмы выпуска смартфонов серии iPhone 12 должны сократиться на 20%, а больше всего будет урезан объём производства компактной модели iPhone 12 mini.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Сейчас Apple рассчитывает выпустить в текущем полугодии не более 75 млн смартфонов вместо прежних 95 млн штук. С другой стороны, производственные планы на весь 2021 год пока не изменились – объёмы выпуска смартфонов должны вырасти на 11% по сравнению с прошлым годом, до 230 млн устройств.

Объёмы выпуска iPhone 12 mini в этом полугодии вообще могут быть урезаны на 70%, а некоторые поставщики компонентов временно воздержатся от их выпуска. Более крупные смартфоны линейки пользуются значительно более высоким спросом. По версии некоторых экспертов, iPhone 12 mini не оправдал ожиданий не только из-за более компактного дисплея, но и из-за скромного времени работы от батареи, поскольку в сетях 5G заряд аккумулятора расходуется быстрее, а компактный корпус не позволяет разместить более ёмкую батарею. В конце прошлого года на iPhone 12 mini приходилось не более 10-15% продаж в семействе.

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смартфоны аналитика apple iphone 12 mini
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