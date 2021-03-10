За год доля AMD на рынке видеокарт сократилась на 45%
Аналитики Jon Peddie Research посвятили очередное исследование многострадальному рынку видеокарт, и выяснили, что в четвёртом квартале прошлого года он сократился на 3,9% последовательно и на 6,5% в годовом сравнении. В совокупности, за отчётный период было продано не более 11 млн видеокарт. Количество реализованных настольных процессоров за квартал последовательно выросло на 27,9% до 29 млн штук, поэтому доля новых настольных ПК с дискретной графикой сократилась с 51 до 38% всего лишь за квартал.
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Понятно, что все эти недополученные настольными ПК видеокарты уходили к майнерам, и величина падения объёмов реализации видеокарт в четвёртом квартале превысила десятилетнее среднее значение. AMD в четвёртом квартале 2019 года занимала 31% рынка настольных видеокарт, год спустя её доля сократилась до 17%. Соответственно, доля NVIDIA за это время увеличилась с 69 до 83%. К 2023 году, как считают авторы прогноза, ёмкость рынка видеокарт вырастет с $14,8 млрд до $18,6 млрд, поскольку возвращение Intel в этот сегмент будет способствовать росту объёмов реализации.
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