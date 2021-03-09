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Дефицит чипов вызвал перебои в производстве твердотельных накопителей Samsung

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Тайваньский сайт DigiTimes считает, что ни один весенний день не может обойтись без новых сообщений о влиянии дефицита полупроводниковых компонентов на доступность определённых видов продукции. Если микросхемы памяти Samsung Electronics производит самостоятельно, то в сфере контроллеров для твердотельных накопителей она зависит от сторонних поставщиков.

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Источник изображения: Яндекс.Маркет

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Источник сообщает, что перебои в снабжении Samsung контроллерами для SSD с интерфейсом PCI Express привели к сокращению объёмов производства. Восстановить выпуск накопителей в полном объёме корейская компания рассчитывает не ранее мая этого года.

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Теги

samsung ssd твердотельные накопители pci express дефицит
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