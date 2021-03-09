В этом году может быть продано 35 млн хромбуков
Являясь идейными наследниками нетбуков, так называемые «хромбуки» призваны найти применение в образовательной сфере, но это происходит преимущественно в США, Европе и Японии, где не является редкостью приобретение устройств для учащихся за счёт учебного заведения. В Японии, например, по такой программе в прошлом году было закуплено 1,8 млн хромбуков.
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По прогнозам DigiTimes Research, в этом году мировые продажи хромбуков увеличатся на 15-18% до 35-36 млн штук. Производители легко могли бы поставить и больше, но пока этому мешает дефицит некоторых ключевых компонентов.
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Acer является одним из крупнейших поставщиков хромбуков. Продукция этой марки занимает 45% на рынке стран Северной Европы, во Франции её доля даже поднялась до 78%. Подобные показатели позволяют руководству компании с уверенностью смотреть в первое полугодие, как минимум.
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