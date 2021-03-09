Смарт-часы Blackview X5 подешевели в два раза
Компания Blackview представила смарт-часы. Новинка называется Blackview X5. Её оценили в 60 долларов, но первые покупатели смогут приобрести носимый гаджет со скидкой 50%. Специальное предложение ограничено по времени.
Blackview X5 заключены в корпус, обладающий защитой от воды и пыли по стандарту IP68. В часах можно нырять и плавать, не говоря уже о прогулках под дождём и принятии душа. Время автономной работы составляет до 10 дней на одной полном заряде. За это в носимом гаджете отвечает аккумуляторная батарея, ёмкость которой равна 260 мА*ч.
Все основные фишки – на месте. Blackview X5 может выполнять мониторинг сна, подсчитывать частоту сердечных сокращений и поддерживает девять спортивных режимов. Смарт-часы напомнят пользователи о необходимости сменить положение тела. У Blackview X5 есть ещё несколько полезных функций. Носимый гаджет позволяет узнать погоду и даёт возможность управлять смартфоном удалённо. Также можно получать текстовые сообщения и просматривать уведомления.
Новинка заключена в корпус из цинкового сплава. Спереди установлен круглый дисплей диаметром 1,3 дюйма. Матрицу прикрывает прочное закалённое стекло. Пользователь сможет менять интерфейс, выбирая из нескольких предустановленных циферблатов.
Ещё раз напомним, что рекомендованная цена смарт-часов составила 60 долларов. В течение двух недель купить Blackview X5 можно за 30 долларов. Специальное предложение действует до 21 марта текущего года включительно.
В завершение отметим, что компания Blackview также снизила стоимость нового смартфона BV6600. Его оценили в 200 долларов. Но ещё в течение недели купить Blackview BV8580 с аккумуляторной батареей ёмкостью 8580 мА*ч можно со скидкой 35%. Так, модель обойдётся в 130 долларов. Предложение действует до 14 марта нынешнего года.
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