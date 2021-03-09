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OUKITEL представила защищённый смартфон на операционной системе Android 11

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8 марта 2021 года компания OUKITEL представила защищённый смартфон на базе операционной системы Android 11. Новинка называется OUKITEL WP12. Модель оценили в 150 долларов, но первые покупатели смогут приобрести смартфон за 90 долларов. Специальное предложение действует до 13 марта текущего года.



По традиции в честь старта продаж два счастливчика из России и Европы получат возможность выиграть OUKITEL WP12. С условиями конкурса вы можете ознакомиться на официальной странице китайской компании, перейдя по этой ссылке. Итоги OUKITEL подведёт 11 марта.



Новинка является представительницей начального уровня и обладает соответствующими техническими характеристиками. В основе смартфона лежит однокристальная система MediaTek Helio A22. Мобильный процессор выполнен по 12-нанометровой технологии. Он имеет четыре ядра Cortex-A53 с частотой до 1,8 ГГц. За графику отвечает ускоритель IMG PowerVR серии GE.



OUKITEL WP12 работает сразу из коробки на базе операционной системы Android 11. Подсистема питания новинки представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мА*ч. По словам производителя, время автономной работы в режиме разговоров, просмотра видео и игр составляет соответственно 212 часа, 11 часов и 10 часов. Смартфон предлагается в модификации с 4ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель рассчитан на хранение 32 ГБ. Хранилище поддерживает расширение картами microSD максимальным объёмом 256 ГБ.



Разрешение основной камеры составляет 13 Мп. Она построена на базе датчика изображения Sony IMX135 и имеет пять линз. Для селфи предусмотрен 5-мегапиксельный датчик изображения с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Также отметим HDR и ночной режим и режим портрета на селфи-модуль.



Новинка весит 237 граммов. Дисплей OUKITEL WP12 прикрыт стеклом Gorilla Glass. На корпусе есть резиновые уплотнители, которые обеспечивают дополнительную защиту при падениях. На правом торце установлены кнопки регулировки громкостью и клавиша питания. Слева расположилась кнопка, на которую можно назначить различные действия. Например, спуск затвора камеры.



В составе OUKITEL WP12 есть 3,5-миллиметровый аудиоразъём для наушников и симметричный порт USB Type-C. Корпус обладает защитой от воды, пыли, ударов и экстремальных температур по стандартам MIL-STD-810G, IP69K и IP68. Модель может работать под водой на глубине до 1,5 метра в течение 30 минут. Покупателям смартфон доступен в трех цветовых решениях: Flame Red, Sport Blue и Classic Black.
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