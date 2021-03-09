С конца января акции Tesla упали в цене на треть
Текущая динамика курса акций компании Tesla идёт против прогноза отдельных аналитиков, которые ожидали, что после инвестиций в биткоин эти ценные бумаги будут двигаться синхронно с указанной криптовалютой. В феврале траектории изменения цены этих активов разошлись. Акции Tesla, как отмечает Reuters, с 26 января упали в цене на 35%, а с 12 февраля их цена снизилась на 29% после достижения индексом Nasdaq рекордной высоты.
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Сам индекс с тех пор просел всего на 9%, акции крупных компаний технологического сектора подешевели меньше, если не считать Apple (-13%) и NVIDIA (-21%). С конца января капитализация Tesla уменьшилась на $300 млрд. Это не могло не сказаться на оценке личного благосостояния Илона Маска (Elon Musk), возглавляющего компанию – по версии Bloomberg, он опять уступил Джеффу Безосу (Jeff Bezos) в рейтинге богатейших людей мира, отстав от основателя Amazon на $25 млрд.
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