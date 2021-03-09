Автопилот Waymo уже способен предотвратить большинство происшествий с участием пешеходов и велосипедистов
Зародившаяся в стане Google компания Waymo к настоящему времени располагает данными об испытаниях автономных транспортных средств на дорогах общего пользования, собранным за почти 10 млн км пробега. Её показатели эффективности работы автоматики остаются одними из лучших в отрасли, испытателям всё реже приходится вмешиваться в управление при возникновении опасных ситуаций.
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Недавно Waymo решила доказать, что её программное обеспечение смогло бы предотвратить основную часть дорожных инцидентов с летальным исходом, которые имели место в одном из округов Аризоны за десятилетний период. Именно здесь Waymo проводит испытания своих прототипов, поэтому территория была выбрана не случайным образом.
Компания смоделировала условия 72 дорожно-транспортных происшествий, в которых не обошлось без человеческих жертв. По её словам, если бы автоматика Waymo была установлена на машинах виновников этих ДТП, то аварий удалось бы избежать во всех случаях, включая двадцать инцидентов с участием пешеходов и велосипедистов. Если бы автоматика была установлена на автомобилях пострадавших, то аварий удалось бы избежать в 82% случаев. Ещё в десяти процентов случаев автоматика смогла бы уменьшить ущерб в ДТП, произошедших на перекрёстках, но в 8% случаев система оказалась бы бессильна, поскольку в этих инцидентах был осуществлён наезд на машину пострадавшего сзади. Подобные результаты Waymo считает весомым доводом в пользу скорейшего перехода на автоматические системы управления транспортными средствами.
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