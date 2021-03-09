Власти Тайваня утверждают, что TSMC не пострадает от нехватки воды
Для Тайваня 2020 году выдался достаточно засушливым, поэтому запасы пресной воды на острове сейчас достигли минимальных за последние 56 лет уровней. Как уже сообщалось ранее, это может угрожать производству полупроводниковых изделий, поскольку технологический процесс подразумевает использование достаточно больших объёмов технической воды. По словам Bloomberg, тайваньские власти пытаются убедить общественность, что оставшихся запасов воды хватит до конца мая, как минимум.
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Май должен принести традиционные для Тайваня дожди, которые пополнят запасы пресной воды на острове. Примерно 70% воды в этой местности потребляют объекты сельского хозяйства, на промышленность приходится около 20%, ещё десять делят между собой жилой и прочие секторы. Предпринятые властями меры по экономии водных ресурсов затронули преимущественно сельское хозяйство, а TSMC и другие производители полупроводников в результате пострадать не должны. Даже если дожди в конце мая будут не очень интенсивными, остров будет располагать примерно месячным запасом воды, по словам источника.
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