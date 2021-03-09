Основанная в 2017 году компания HSMC рассчитывала построить в Ухане предприятие по выпуску 14-нм и 7-нм продукции, но строительство так и не было доведено до конца, а персоналу было предложено уволиться до конца февраля. Как отмечает Nikkei Asian Review, сейчас строительная площадка демонстрирует признаки запустения, все вывески с упоминанием о компании HSMC сняты не только с недостроенных зданий, но и с близлежащей остановки общественного транспорта.

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Источник изображения: DayDay News

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HSMC накопила некоторое количество долгов перед поставщиками и строителями, а сама площадка по решению суда перешла под контроль муниципальных властей Уханя. Как отмечают осведомлённые источники, последние не теряют надежды возродить проект при помощи новых инвесторов, а кредиторам обещано погашение долгов после их реструктуризации. В этой истории ещё рано ставить точку, хотя сама HSMC уже вряд ли возродит данный проект.