Японская система здравоохранения, как отмечает Reuters, способна проводить не более 40 тысяч тестирований типа ПЦР на COVID-19 в день, и для многомиллионного населения страны это очень мало. Фармацевтические компании пытаются решить проблему путём продажи тестов через интернет, аптеки и даже вендинговые аппараты.

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Источник изображения: Reuters

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Одна из частных клиник установила в Токио семь аппаратов, продающих ПЦР-тесты по $40 за штуку, и на первых порах обслуживающему персоналу приходилось дважды в день забирать наличность из купюроприёмников, поскольку они быстро заполнялись. Клиенты получали возможность самостоятельно взять пробу и отправить биологический материал по почте в лабораторию, избегая личного посещения клиники и нахождения в очередях. Впрочем, давно известно, что от качества взятия пробы во многом зависит достоверность получаемого результата, поэтому такое относительное удобство может обернуться постановкой ошибочного диагноза, что в случае с COVID-19 может иметь весьма неприятные последствия.