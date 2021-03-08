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В Японии продажей ПЦР-тестов на COVID-19 занялись вендинговые аппараты

Государственная система здравоохранения перегружена и не справляется.
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Японская система здравоохранения, как отмечает Reuters, способна проводить не более 40 тысяч тестирований типа ПЦР на COVID-19 в день, и для многомиллионного населения страны это очень мало. Фармацевтические компании пытаются решить проблему путём продажи тестов через интернет, аптеки и даже вендинговые аппараты.

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Источник изображения: Reuters

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Одна из частных клиник установила в Токио семь аппаратов, продающих ПЦР-тесты по $40 за штуку, и на первых порах обслуживающему персоналу приходилось дважды в день забирать наличность из купюроприёмников, поскольку они быстро заполнялись. Клиенты получали возможность самостоятельно взять пробу и отправить биологический материал по почте в лабораторию, избегая личного посещения клиники и нахождения в очередях. Впрочем, давно известно, что от качества взятия пробы во многом зависит достоверность получаемого результата, поэтому такое относительное удобство может обернуться постановкой ошибочного диагноза, что в случае с COVID-19 может иметь весьма неприятные последствия.

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covid-19 япония
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Petropro
14:00
А Кули, 5 баксов с видюхи в день)))
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Furyomg
14:00
Я бы добавил, что не в этом полугодии, а в этом году.
Поставщики видеокарт не думают, что майнеры успокоятся в этом полугодии
Александр Тттт
14:00
А зачем? Так денег не сделаешь много. А так можно ссылаться на сложность, на время, на планы в будущем
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Bare_Metal
13:59
Да. А зачем автор запостил фото из моего гаража?
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Сергей Петров
13:59
Это ты сброд.Изучи зарплату по стране а не официальный бред тогда и вякай.Эти люди дают возможность поиграть всем а не только тем у кого есть отслюнявить 50-80 баксов за лицензию.Живешь в своем упорот...
Известный репакер Xatab умер
Alles_Luge
13:58
Сжижать метан - так себе затея. Тут скорее всего КПГ, ибо сжиженный метан - это та ещё бомба.
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
Alles_Luge
13:57
Пока не научатся нормально восстанавливать литий из отработанных аккумов - нефиг даже думать переводить всё на электрику! Лития не так уж и много на Земле. Ах да. Ещё и снизить токсичность производств...
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SVG4K
13:57
Он был прав лишь отчасти в сравнении с 64Кб памятью при том очень дорогой тогда до 1986 года, щас то легко сказать что 320 Гб оперативной памяти хватит всем, а ? А ведь хватит !
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terenty79
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rebel-1
13:55
А у нас озимые удались! Весной хорошо поля заколосятся, возможно и урожай пшеницы будет отличный.
В Японии продажей ПЦР-тестов на COVID-19 занялись вендинговые аппараты
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