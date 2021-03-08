В Японии продажей ПЦР-тестов на COVID-19 занялись вендинговые аппараты
Японская система здравоохранения, как отмечает Reuters, способна проводить не более 40 тысяч тестирований типа ПЦР на COVID-19 в день, и для многомиллионного населения страны это очень мало. Фармацевтические компании пытаются решить проблему путём продажи тестов через интернет, аптеки и даже вендинговые аппараты.
реклама
реклама
Одна из частных клиник установила в Токио семь аппаратов, продающих ПЦР-тесты по $40 за штуку, и на первых порах обслуживающему персоналу приходилось дважды в день забирать наличность из купюроприёмников, поскольку они быстро заполнялись. Клиенты получали возможность самостоятельно взять пробу и отправить биологический материал по почте в лабораторию, избегая личного посещения клиники и нахождения в очередях. Впрочем, давно известно, что от качества взятия пробы во многом зависит достоверность получаемого результата, поэтому такое относительное удобство может обернуться постановкой ошибочного диагноза, что в случае с COVID-19 может иметь весьма неприятные последствия.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила