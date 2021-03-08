Самым актуальным примером неудачного планирования может считаться сложившаяся в автомобильном сегменте ситуация с доступностью полупроводниковых компонентов. Когда в результате первых месяцев самоизоляции спрос на новые автомобили резко сократился, производители перестали заказывать необходимые для их сборки микросхемы в производство. Пустующие мощности контрактные производители заняли другими заказами, а когда спрос на автомобили вернулся к росту, автогигантам перестало хватать квот на выпуск чипов. В результате многие автозаводы по всему свету в начале этого года были вынуждены приостановить деятельность на несколько дней или недель.

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Искусственный интеллект способен предотвращать подобные ошибки в планировании. Японская корпорация Panasonic, по словам ресурса Nikkei Asian Review, намеревается потратить $6,5 млрд на покупку активов американской компании Blue Yonder, которая занимается разработкой программного обеспечения для управления поставками и устранения узких мест в логистическом процессе.

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Источник изображения: YouTube

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С прошлого года Panasonic уже владеет 20% акций Blue Yonder. Теперь компании предстоит выкупить оставшуюся долю, принадлежащую двум американским инвестиционным фондам. Финансирование сделки Panasonic может осуществить за счёт собственных средств, но и заимствование не будет для компании обременением.

Предлагая клиентам системы видеонаблюдения и сканеры для чтения штрих-кодов, Panasonic сможет интегрировать эти компоненты в системы анализа данных для логистических процессов. Искусственный интеллект поможет устранять слабые места в цепочке поставок, оптимизировать складские запасы и предугадывать колебания спроса.