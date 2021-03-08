В конце февраля компания Seagate Technology провела мероприятие для аналитиков, на котором рассказала о своих планах по дальнейшему увеличению плотности записи на магнитные пластины, а также по использованию новых технологий при производстве накопителей данного типа.

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Источник изображения: Seagate Technology

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Сами магнитные пластины к концу десятилетия должны за счёт использования покрытий с упорядоченными частицами достичь ёмкости по 10 Тбайт на штуку. В конечном итоге, это позволит выпускать к началу следующего десятилетия жёсткие диски объёмом более 120 Тбайт.

Источник изображения: Seagate Technology

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С точки зрения источников выручки Seagate в прошлом году перешагнула рубеж, который отделял её от высокой степени зависимости от рынка облачных хранилищ. Реализация накопителей в этом сегменте принесла компании 57% выручки. По прогнозам представителей Seagate, к 2025 фискальному году компания будет получать в серверном сегменте не менее 90% выручки. Для хранения большого объёма данных накопители на магнитных пластинах по-прежнему будут оптимальным выбором, а их ёмкость в ближайшие годы будет увеличиваться в среднем на 20% ежегодно.