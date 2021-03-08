Концерн Volkswagen к 2030 году рассчитывает довести долю электромобилей до 70% в ассортименте реализуемых в Европе транспортных средств, а их общее количество должно достичь 1 млн штук ежегодно. У столь высоких темпов электрификации, как считают специалисты UBS, есть разумное экономическое обоснование.

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Источник изображения: Carscoops

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По мнению аналитиков, если сейчас электрическая версия Golf на $5000 дороже в производстве аналога с ДВС, то к 2025 году их себестоимость поравняется, и в дальнейшем электромобили будут дешевле машин с ДВС. По крайней мере, для производителей, ведь для увеличения добавленной стоимости компании начнут брать деньги с автовладельцев за программные обновления и дополнительные функции, активируемые программно. Норма прибыли автопроизводителей вырастет с единиц процентов до десятков, если рассматривать весь период эксплуатации проданного автомобиля.

Эксперты ожидают, что к 2040 году автопроизводители просто откажутся от выпуска машин с ДВС, поскольку даже на рынках с растущей экономикой (так теперь принято называть бывшие «развивающиеся страны») целесообразнее будет предлагать электромобили начального уровня. С середины текущего десятилетия их объёмы продаж будут расти на 82% в год.