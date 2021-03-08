Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность

Но это не значит, что их перестанут выпускать.
33
RTX 3060 - цены пошли вниз
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

Концерн Volkswagen к 2030 году рассчитывает довести долю электромобилей до 70% в ассортименте реализуемых в Европе транспортных средств, а их общее количество должно достичь 1 млн штук ежегодно. У столь высоких темпов электрификации, как считают специалисты UBS, есть разумное экономическое обоснование.

реклама

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Ситилинке
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: Carscoops

реклама

По мнению аналитиков, если сейчас электрическая версия Golf на $5000 дороже в производстве аналога с ДВС, то к 2025 году их себестоимость поравняется, и в дальнейшем электромобили будут дешевле машин с ДВС. По крайней мере, для производителей, ведь для увеличения добавленной стоимости компании начнут брать деньги с автовладельцев за программные обновления и дополнительные функции, активируемые программно. Норма прибыли автопроизводителей вырастет с единиц процентов до десятков, если рассматривать весь период эксплуатации проданного автомобиля.

Эксперты ожидают, что к 2040 году автопроизводители просто откажутся от выпуска машин с ДВС, поскольку даже на рынках с растущей экономикой (так теперь принято называть бывшие «развивающиеся страны») целесообразнее будет предлагать электромобили начального уровня. С середины текущего десятилетия их объёмы продаж будут расти на 82% в год.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика финансы автомобили электромобили
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Об уверенном спросе на ноутбуки можно говорить только в пределах этого полугодия
+
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
33
AMD назначила конкурентов своим процессорам Ryzen Threadripper PRO
20
Новые участники авторынка будут пользоваться услугами контрактных производителей
3
TSMC и Samsung контролируют три четверти мирового производства сложных полупроводниковых компонентов
12
Интерфейс Thunderbolt следующего поколения увеличит пропускную способность до 80 Гбит/с
4
Tesla скоро допустит к испытаниям автопилота десятки тысяч водителей
11

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 49
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 31
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 33
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления от использования быстрых 32 Гб ОЗУ DDR4 в бюджетном компьютере в течение года
241
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
До чего дошёл прогресс - анализируем стоимость текстуры видеокарты
27
Смешанные впечатления от SteelSeries Aerox 3 Wireless
9
Обзор беспроводной клавиатуры Canyon HKB-W20, выполненной по технологии Velvet Tread
16
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
+

Сейчас обсуждают

mo3ulla
09:29
xD тоже вариант ... неделю машина стоит под открытым небом и при благоприятных условиях даже зарядится . потом 1-2 дня катаешся .
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
АдамантитоваяРуда
09:28
Конченная мрась. Неважно что он и как делал, важно то что помогал простотым бедолагам вроде меня у которых небыло денег на игры.
Известный репакер Xatab умер
DonCarleone
09:27
на крыше, капоте и багажнике - солнечная батарейка
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
Я - Константин
09:26
Сколько ситилинк в чемоданах заносит ? ;) штеуд фанатики сколько кричали про "дешёвые процессоры" значить "х...евые" получите и распишитесь ... ;) интересно видеть 10700k в исполнении box без кулера ...
Процессоры Intel продолжают дешеветь – Core i5-10600KF на 10 000 рублей дешевле Ryzen 7 3700X
mo3ulla
09:26
сравнение просто огонь . велодорожки которые ничего не стоят . и инфраструктуру которая будет потреблять значительное колво електричества . которое еще откуда то нада взять и доставить . хотя многие ...
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
mo3ulla
09:25
чтобы если попал в аварию - схватить мини чернобыль .. лепотааа .. там литиевые батареи при аварии горят так что вытаскивать не успевают .. а уж на уране вообще супер
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
DonCarleone
09:25
построят, не переживайте....велодорожки за 1 год построили
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
mo3ulla
09:24
рост цен на редкоземы необходимые в производстве батарей и обвеса . помножит на ноль всю выгоду от массового производства . оно в общем то и сейчас имеет место быть . . это вам не железо с алюминием...
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
DonCarleone
09:23
это мировая тенденция, всё к этому идёт....нефть не бесконечна...
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
DonCarleone
09:22
придумают акб на уране и всё, вечная батарейка будет
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем