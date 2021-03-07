TSMC и Samsung контролируют три четверти мирового производства сложных полупроводниковых компонентов
Власти США всё острее чувствуют необходимость обеспечения собственного технологического суверенитета, призывая TSMC и Samsung Electronics создавать на территории страны современные литографические производства. В настоящее время, однако, как отмечают аналитики Dalton Investments, три четверти мировых объёмов производства сложных полупроводниковых компонентов сконцентрировано на конвейерах TSMC и Samsung Electronics.
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Более того, если рассматривать 7-нм и более тонкие техпроцессы, то эти компании контролируют весь объём производства. Попытки Intel освоить 7-нм технологию пока не материализовались в выпуск серийных изделий, поэтому США в этом отношении зависят преимущественно от двух стран – Тайваня и Южной Кореи. Размещение предприятий обеих компаний на территории США всех проблем не решит, как считают аналитики, поэтому в интересах Америки будет обеспечение геополитической стабильности на Тайване, поскольку там сконцентрирована основная часть производства передовых полупроводниковых компонентов.
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