Четвёртое поколение интерфейса Thunderbolt только начинает получать распространение на рынке, а сотрудники сайта Tom’s Hardware уже публикуют полученную от представителей Intel информацию о пятом поколении данного интерфейса. Разработчики закладывают двукратное увеличение пропускной способности, с нынешних 40 до 80 Гбит/с.

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Потребность в более высоких скоростях передачи информации диктуется как появлением мониторов с более высоким разрешением, так и более быстрых твердотельных накопителей. Новое поколение Thunderbolt на архитектурном уровне будет совместимо с USB4, но предложит некие дополнительные возможности. Интерфейсный кабель продолжит использовать разъём типа USB-C. Thunderbolt 4 тоже будет совершенствоваться. В следующем году, например, должны появиться кабели длиной до 50 метров.