Японский суперкомпьютер помог опровергнуть целесообразность ношения двух масок
Американские контролирующие органы недавно распространили рекомендацию носить поверх одноразовой медицинской маски ещё и тканевую, чтобы повысить степень защиты человека от заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает Reuters, японские исследователи при помощи основанного на ARM-совместимых процессорах Fujitsu суперкомпьютера Fugaku смогли доказать, что эта рекомендация не имеет особого смысла.
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Японские учёные при помощи суперкомпьютера смоделировали распространение выдыхаемых и вдыхаемых человеком частиц при различных вариантах ношения масок. Обычная одноразовая медицинская маска из нетканого материала при защите от заражения коронавирусом эффективна на 85%, но только при условии плотного прилегания в области носа и по периметру. Добавление полиуретановой маски в качестве верхнего дополнительного слоя повышает степень защиты только до 89%.
Наконец, моделирование показало, что использование двух одноразовых медицинских масок, надетых одна поверх другой, вообще не имеет смысла, поскольку создаваемое ими сопротивление заставляет воздух выходить по периферийным областям, избегая фильтрацию. Варианты исполнения масок по степени защиты ранжируются следующим образом: маски респираторного типа N95 являются лучшими, затем следуют обычные медицинские из нетканого материала, матерчатые маски, а хуже всего защищают полиуретановые.
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