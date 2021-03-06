SMIC удастся сохранить долю в 4% на рынке контрактных услуг
В конце прошлого года американские санкции распространились на китайскую компанию SMIC, которая является пятым по величине контрактным производителем полупроводниковых компонентов в мире. Компания теперь испытывает трудности с получением оборудования и материалов, необходимых для производства 10-нм и более продвинутой продукции, хотя санкции не распространяются на оборудование, необходимое для производства 14-нм и более «грубых» чипов.
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Аналитики TrendForce считают, что в сложившихся условиях SMIC будет вынуждена сосредоточиться на расширении производства с использованием зрелых литографических технологий, одновременно сократив сумму капитальных затрат примерно на четверть. Всё это не помешает компании сохранить за собой примерно 4,2% мирового рынка контрактных услуг.
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По сравнению с прошлым годом, когда компания контролировала 5% рынка, падение будет не столь существенным, хотя и болезненным для SMIC. Лидером рынка останется тайваньская TSMC, которая увеличит свою долю с 54 до 55%. Сама SMIC около половины выручки получает в Китае, поэтому её успехи на международном рынке будут в значительной степени зависеть от геополитической обстановки.
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