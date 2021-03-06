В конце прошлого года американские санкции распространились на китайскую компанию SMIC, которая является пятым по величине контрактным производителем полупроводниковых компонентов в мире. Компания теперь испытывает трудности с получением оборудования и материалов, необходимых для производства 10-нм и более продвинутой продукции, хотя санкции не распространяются на оборудование, необходимое для производства 14-нм и более «грубых» чипов.

реклама

Аналитики TrendForce считают, что в сложившихся условиях SMIC будет вынуждена сосредоточиться на расширении производства с использованием зрелых литографических технологий, одновременно сократив сумму капитальных затрат примерно на четверть. Всё это не помешает компании сохранить за собой примерно 4,2% мирового рынка контрактных услуг.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: TSMC

реклама

По сравнению с прошлым годом, когда компания контролировала 5% рынка, падение будет не столь существенным, хотя и болезненным для SMIC. Лидером рынка останется тайваньская TSMC, которая увеличит свою долю с 54 до 55%. Сама SMIC около половины выручки получает в Китае, поэтому её успехи на международном рынке будут в значительной степени зависеть от геополитической обстановки.