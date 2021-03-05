Не приходится спорить, что объёмы продаж ноутбуков уже давно превосходят аналогичный показатель настольных компьютеров. В минувшем году, например, согласно статистике Canalys, было произведено 236 млн ноутбуков и только 61,6 млн настольных компьютеров. Специалисты компании добавляют к этому количеству ещё 161 млн планшетов, в совокупности доводя ёмкость рынка ПК до 458,8 млн изделий.

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Источник изображения: Canalys

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В текущем году рынок продолжит рост, как они считают – его ёмкость достигнет 496,8 млн устройств, увеличившись на 8%. Первый и второй кварталы будут характеризоваться самым заметным ростом объёмов поставок устройств. В текущем квартале они увеличатся на 54%, во втором – на умеренные 7%. Объёмы производства хромбуков в этом году вырастут на 30%, планшетов – на 8%.

Объёмы реализации ноутбуков могут увеличиться по итогам текущего года на 9,4%, но в последующие четыре года именно настольные компьютеры будут демонстрировать опережающие темпы роста – на 4,3% в год в среднем, тогда как в сегменте ноутбуков этот показатель не превысит 4,0%. Объёмы поставок планшетов будут расти на 2,5% ежегодно.