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США не торопятся одобрять поставки оборудования и материалов для нужд SMIC

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Китайская компания SMIC попала под американские санкции несколько месяцев назад, но это не значит, что она была полностью лишена возможности получать оборудование и материалы американского происхождения. Санкции не распространялись на оборудование предыдущих поколений, которое не позволяет использовать передовые литографические технологии. Как отмечает Reuters, теперь у поставщиков SMIC возникли проблемы даже на этом направлении.

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Источник изображения: TSMC

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«Злые языки» сразу предположили, что власти США специально придерживают выдачу экспортных лицензий компаниям, работающим со SMIC, чтобы не усугублять дефицит оборудования, которое может использоваться для выпуска полупроводниковых компонентов автомобильного назначения. Представители профильных ведомств отмели эти обвинения, пояснив, что задержке подвергнуты только заявки, имеющие отношения к поставкам более продвинутого оборудования. Сейчас «водораздел» проходит по 10-нм технологии – США не заинтересованы в том, чтобы SMIC получила возможность выпускать 10-нм чипы и более продвинутые.

Заминка отчасти вызвана и тем, что регулирующие органы США не до конца понимают, какие критерии отбора допускают использовать новые власти страны. SMIC ежегодно поставляла в США продукции на сумму $5 млрд, среди её клиентов значится Qualcomm, поэтому в полном запрете на сотрудничество со SMIC многие американские компании попросту не заинтересованы.

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Теги

полупроводники китай торговая война сша smic
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