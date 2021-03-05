NVIDIA уступила Intel позиции на рынке графики, но потеснила AMD
Традиционно сложные для восприятия любителями делать скоропалительные выводы статистические данные по рынку графических решений опубликовала компания Jon Peddie Research. Подведя итоги четвёртого квартала и всего 2020 года, она поспешила заверить аудиторию, что спрос на видеокарты со стороны любителей добывать Ethereum скоро резко сократится из-за грядущих преобразований в правилах оборота этой криптовалюты.
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Пока же итоги прошлого года говорят о довольно противоречивых рыночных тенденциях. Если весь рынок графики, с учётом встроенной в процессоры, по итогам года вырос на 35,76%, то четвёртый квартал показал последовательное снижение поставок дискретных видеокарт на 3,9%. Впрочем, важно понимать, что третий квартал характеризовался подъёмом спроса на видеокарты, поэтому имел место эффект «высокой базы».
С другой стороны, на негативное влияние дефицита дискретных видеокарт указывают и изменения в долях AMD и NVIDIA на рынке графики. Доля AMD последовательно сократилась на 2,2 процентных пункта, доля NVIDIA стала меньше на 4,37 процентных пункта, а вот Intel укрепила свои позиции на 6,6 процентных пункта до 69%. Если учесть, что по итогам 2020 года было выпущено рекордное количество ноутбуков (230 млн штук), а их поставки увеличились сразу на 49%, то легко догадаться, что именно это обстоятельство позволило Intel пошатнуть позиции конкурентов.
Кстати, эксперты Jon Peddie Research ожидают, что к концу 2025 года каждый пятый продаваемый персональный компьютер будет оснащён дискретным графическим процессором. Если говорить о четвёртом квартале прошлого года, то NVIDIA последовательно сократила объёмы поставок графических процессоров на 7,3%, но это не помешало ей увеличить свою долю рынка в дискретном сегменте с 80 до 82%. Компания AMD хоть и увеличила поставки всевозможных графических решений на 6,4%, вынуждена была уступить NVIDIA в сегменте дискретной графики, откатившись на долю в 18%.
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