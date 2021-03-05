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NVIDIA уступила Intel позиции на рынке графики, но потеснила AMD

А вообще, она пострадала от дефицита видеочипов.
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Традиционно сложные для восприятия любителями делать скоропалительные выводы статистические данные по рынку графических решений опубликовала компания Jon Peddie Research. Подведя итоги четвёртого квартала и всего 2020 года, она поспешила заверить аудиторию, что спрос на видеокарты со стороны любителей добывать Ethereum скоро резко сократится из-за грядущих преобразований в правилах оборота этой криптовалюты.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Пока же итоги прошлого года говорят о довольно противоречивых рыночных тенденциях. Если весь рынок графики, с учётом встроенной в процессоры, по итогам года вырос на 35,76%, то четвёртый квартал показал последовательное снижение поставок дискретных видеокарт на 3,9%. Впрочем, важно понимать, что третий квартал характеризовался подъёмом спроса на видеокарты, поэтому имел место эффект «высокой базы».

С другой стороны, на негативное влияние дефицита дискретных видеокарт указывают и изменения в долях AMD и NVIDIA на рынке графики. Доля AMD последовательно сократилась на 2,2 процентных пункта, доля NVIDIA стала меньше на 4,37 процентных пункта, а вот Intel укрепила свои позиции на 6,6 процентных пункта до 69%. Если учесть, что по итогам 2020 года было выпущено рекордное количество ноутбуков (230 млн штук), а их поставки увеличились сразу на 49%, то легко догадаться, что именно это обстоятельство позволило Intel пошатнуть позиции конкурентов.

Кстати, эксперты Jon Peddie Research ожидают, что к концу 2025 года каждый пятый продаваемый персональный компьютер будет оснащён дискретным графическим процессором. Если говорить о четвёртом квартале прошлого года, то NVIDIA последовательно сократила объёмы поставок графических процессоров на 7,3%, но это не помешало ей увеличить свою долю рынка в дискретном сегменте с 80 до 82%. Компания AMD хоть и увеличила поставки всевозможных графических решений на 6,4%, вынуждена была уступить NVIDIA в сегменте дискретной графики, откатившись на долю в 18%.

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amd intel nvidia аналитика видеокарты ноутбуки
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