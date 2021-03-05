Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Китай увеличит расходы на фундаментальные исследования в этой пятилетке

В среднем они будут возрастать на 7% в год.
+
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

По информации CNBC, китайские власти приняли к рассмотрению план развития экономики на ближайшую пятилетку, и они предусматривает ежегодное увеличение затрат на исследования и разработки на 7%. В текущем году этот показатель достигнет 10,6%. В прошлом году профильные расходы не превысили 2,4% валового внутреннего продукта, но в наступившей пятилетке их доля должна поэтапно возрасти.

реклама

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: TSMC

реклама

На какие нужды будут тратиться эти средства? Помимо профильных исследований и развития полупроводниковой отрасли, Китай собирается уделять внимание искусственному интеллекту, здравоохранению и биотехнологиям, квантовым и облачным вычислениям, а также освоению полярных территорий, космическим и глубоководным исследованиям. Задача-максимум для полупроводниковой отрасли Китая – снизить зависимость от иностранных поставщиков и добиться технологического паритета с мировыми лидерами.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

финансы полупроводники китай
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Китай увеличит расходы на фундаментальные исследования в этой пятилетке
+
К 2030 году Европа рассчитывает выпускать до 20% передовых компонентов на своей территории
+
Власти США готовы выделить на развитие производства полупроводниковых компонентов $30 млрд
5
Broadcom уже распродал 90% годовых квот на выпуск компонентов
+
Acer не рассчитывает на ослабление дефицита компонентов до второго полугодия
1
TSMC получает за каждую кремниевую пластину неплохие деньги
1

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 45
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 145
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 29
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 32
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
1 марта 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как мне удалось победить зависания компьютера и постоянно увеличивающиеся ошибки UltraDMA на SSD
104
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
305
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S
24
Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070
65
Windows 10 Pro предлагается с большой скидкой на распродаже к 8 марта
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
5
Обзор беспроводной мыши Canyon MW-15 Wireless Mouse
17
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
2

Сейчас обсуждают

RadeoForce
11:39
"гавной ванаит" ваш дылысэс 2й версии. Без обид, но артефакты в динамике, смазывание мелких частиц в кисель - это не мое. Только тру рендеринг, без всяких скейлов. я лучше настройку теней скину, чем б...
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
Inqizitor
11:38
У меня на 1080ti всего 11 гиг распаяно, наверное, у тебя какая-то специальная версия, или нет такой карты.
GeForce RTX 3080 Ti так же получит ограниченные возможности майнинга
RadeoForce
11:38
А Сережа красава, научился из ненависти местной аудитории к продукции амд денюжку =)
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
Антон вырезай его
11:38
игра не под амуде оптимизирована а под плойку
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
Sirise
11:37
Я не фанат ртх но все же кое где её весомо видно, dlss второй версии вполне себе огонь. При этом у амд вообще ничем прогресс был между Вега 64 и р7 выходит.
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
Inqizitor
11:37
Кто-то сомневался, что Хуанг всех с 20 гигами кинет? Ждём 4000 серию.
GeForce RTX 3080 Ti так же получит ограниченные возможности майнинга
terenty79
11:37
Это в Москве, где обилие предложений. В регионах они по 150% уходят, потму как спрос очень большей а предложений на рынке почти нет.
Майнинг Эфира при текущей цене видеокарт невыгоден, срок окупаемости Radeon 6900XТ равен 16 месяцев
Wasek Пантелеев
11:37
riva tnt2 m64 pro 16mb - radeon 9200se - radeon 9600 - radeon 9800 pro - radeon x850xt pe - geforce 7900gtx - geforce 8800ultra - radeon 4870 - gtx 760ti - rx470 - rx5700xt
Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070
LEVAK
11:36
После кокса на вечеринке можно и в просак, а что такого....... Лаве течёт рекой в жадные ручёнки Хуанга, заслужили.
Новая Radeon RX 6700 XT оказалась даже лучше, чем мы думали
poljot
11:35
Хороший инструмент для легализации грязных денег.
Новая Radeon RX 6700 XT оказалась даже лучше, чем мы думали
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем