По информации CNBC, китайские власти приняли к рассмотрению план развития экономики на ближайшую пятилетку, и они предусматривает ежегодное увеличение затрат на исследования и разработки на 7%. В текущем году этот показатель достигнет 10,6%. В прошлом году профильные расходы не превысили 2,4% валового внутреннего продукта, но в наступившей пятилетке их доля должна поэтапно возрасти.

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Источник изображения: TSMC

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На какие нужды будут тратиться эти средства? Помимо профильных исследований и развития полупроводниковой отрасли, Китай собирается уделять внимание искусственному интеллекту, здравоохранению и биотехнологиям, квантовым и облачным вычислениям, а также освоению полярных территорий, космическим и глубоководным исследованиям. Задача-максимум для полупроводниковой отрасли Китая – снизить зависимость от иностранных поставщиков и добиться технологического паритета с мировыми лидерами.