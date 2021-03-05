К 2030 году Европа рассчитывает выпускать до 20% передовых компонентов на своей территории
Разговоры о необходимости обеспечения технологического суверенитета звучат тем чаще, чем сильнее производство передовых полупроводниковых компонентов концентрируется на Тайване. Китай хочет обладать собственной развитой полупроводниковой отраслью, чтобы не зависеть от санкций США, а последняя из стран хочет развивать собственное производство, чтобы снизить вероятность влияния импортируемых компонентов на информационную безопасность, а также исключить логистические риски. Как отмечает Bloomberg, в Европе тоже вызревает собственная полупроводниковая инициатива.
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К концу десятилетия, как предусматривает выносимый на рассмотрение Европарламента документ, в этом регионе должно быть налажено производство полупроводниковых компонентов по передовым литографическим нормам (тоньше 5 нм), а их объёмы производства в стоимостном выражении должны достичь 20% от мирового уровня. Программа также предусматривает создание к 2025 году собственного квантового суперкомпьютера, и увеличение покрытия сетей 5G к концу десятилетия, которое обеспечило бы охват всех населённых территорий региона.
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