Власти США готовы выделить на развитие производства полупроводниковых компонентов $30 млрд
Инициативы по поддержке национальной отрасли США предлагались законодателями ещё при прошлом президенте, но пока ни одна из них так и не материализовалась в программу с внятным указанием источников финансирования. Как отмечает Reuters, в апреле на голосование может быть вынесен законопроект, предусматривающий выделение до $30 млрд на строительство в США предприятий по производству полупроводниковых компонентов и исследовательских центров.
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Авторы инициативы также предлагают освободить от налогов покупателей литографического оборудования, которое может стоить несколько миллионов долларов за единицу. Власти также готовы способствовать созданию разного рода отраслевых консорциумов, участники которых взяли бы на себя обязательства по выпуску защищённых полупроводниковых компонентов для нужд критических важных отраслей американской экономики.
TSMC, Samsung Electronics и GlobalFoundries выражают свою заинтересованность в строительстве новых предприятий на территории США, но при этом рассчитывают на материальную поддержку местных властей. В отдельных случаях остро стоит вопрос развития сопутствующей инфраструктуры, поскольку предприятиям такого типа для осуществления деятельности требуется близость смежных производств.
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