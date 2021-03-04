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Acer не рассчитывает на ослабление дефицита компонентов до второго полугодия

Ну, или конца года, если быть точнее.
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Комментарии главы Acer Джейсона Ченя (Jason Chen) по поводу одной и той же проблемы различные источники сегодня трактовали по-своему. Вездесущий сайт DigiTimes сообщил, что руководитель Acer не ждёт улучшения ситуации с доступностью электронных компонентов до третьего квартала включительно, а японское издание Nikkei Asian Review в этом же контексте упоминает четвёртый квартал текущего года.

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Источник изображения: Acer

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Восстановление спроса наблюдается сразу в нескольких отраслях, по словам главы Acer, поэтому ситуация с поставками комплектующих остаётся сложной. Дефицит компонентов, по его мнению, не помешает компании увеличить выручку по итогам текущего года. Порой для своевременного выпуска ноутбуков в необходимых количествах требуются компоненты стоимостью в несколько центов, но без них обеспечить выполнение заказов всё равно нет возможности. Проблема усугубляется и нехваткой логистических мощностей – поставку готовой продукции без задержек и переплат организовать сложно.

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аналитика полупроводники ноутбуки acer дефицит
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