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Доля игровой выручки NVIDIA в прошлом году сократилась до 47%

Зато серверная увеличилась с 27 до 40%.
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Из годового отчёта NVIDIA мы знаем, что игровая выручка компании росла впечатляющими темпами, обновляя рекорды, но презентация для инвесторов указывает на наличие отрицательной динамики в относительных величинах. Так, если в 2019 году доля игровой выручки достигла 51% от совокупной, то по итогам 2020 года эта доля не превысила 47%. Учтите, что аннотации к слайдам презентации оперируют фискальным календарём NVIDIA, в котором уже наступил 2022 финансовый год.

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Источник изображения: NVIDIA

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После поглощения Mellanox и на фоне пандемии доля выручки NVIDIA в серверном сегменте выросла с 27 до 40%, поэтому даже растущая игровая выручка на этом фоне немного потерялась, что и объясняет сокращение её доли. Норма прибыли по итогам всего года выросла с 63 до 66%, а норма операционной прибыли вернулась к росту после падения в 2019 году. Теперь она поднялась с 34 до 41%. Это говорит о том, что NVIDIA удаётся неплохо контролировать текущие расходы, да и выручка растёт опережающими темпами.

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nvidia аналитика финансы ampere geforce rtx 3090
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