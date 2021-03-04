NVIDIA завершила год с $11,5 млрд денежных средств
На этой неделе NVIDIA обновила презентацию для инвесторов в специальном разделе своего сайта, внеся в неё данные за минувший фискальный год – его порядковый номер совпадает с нынешним календарным. Динамика многих финансовых показателей в этой презентации наглядно отображена в графиках, и если говорить о запасе денежных средств и высоколиквидных активов, то NVIDIA завершила год с $11,5 млрд.
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Покупку Mellanox она могла бы профинансировать исключительно за счёт собственных средств, но это не заставило NVIDIA воздержаться от заимствований для пополнения оборотных средств и финансирования текущей деятельности. Для оплаты сделки с ARM компании понадобится лишь $12 млрд в денежной форме, потому что остальная часть суммы будет покрыта акциями NVIDIA. Напомним, что всего за активы ARM покупателю нужно будет выплатить $40 млрд в денежных средствах и акциях. Если учесть, что сделка будет рассматриваться до конца текущего года, а выручка NVIDIA наверняка будет расти уверенными темпами, то к моменту завершения сделки с ARM компания подойдёт в хорошей финансовой форме.
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